İki kamyon çarpıştı: Sürücü araçta sıkıştı
22.11.2025 15:28
İHA
İstanbul Arnavutköy'de iki kamyon çarpıştı feci kazada bir sürücü araçta sıkıştı.
Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen hafriyat kamyonu, kavşaktan çıkan başka bir kamyona çarptı.
Hadımköy mevkiinde gerçekleşen kazada Şahin Tezel kamyonun iççinde sıkıştı. Tezel, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarındaki bariyerlere çarparak ağır hasar aldı. Hafriyat kamyonunun yakıt deposunun hasar görmesi sonucu yola yakıt döküldü. Yol bakım ve itfaiye ekipleri, olası kayma riskine karşı bölgede temizlik ve güvenlik çalışması yaptı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
