İki kamyon çarpıştı: Sürücü araçta sıkıştı

İstanbul Arnavutköy'de iki kamyon çarpıştı feci kazada bir sürücü araçta sıkıştı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarındaki bariyerlere çarparak ağır hasar aldı. Hafriyat kamyonunun yakıt deposunun hasar görmesi sonucu yola yakıt döküldü. Yol bakım ve itfaiye ekipleri, olası kayma riskine karşı bölgede temizlik ve güvenlik çalışması yaptı.

