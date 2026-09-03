Kasalar dolusu bozuk balığı araziye bıraktı, 40 bin lira ceza yedi

Arnavutköy’de ticari araçla çayırlık alana gelen bir kişi, kasalar dolusu bozuk balığı araziye bıraktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerden aracın plakasını belirleyen zabıta ekipleri, sürücüye çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 40 bin lira para cezası uyguladı.

Olay, Dursunköy Mahallesi’nde meydana geldi. Ticari araçla bölgeye gelen kişi, beraberinde getirdiği kasalardaki çok sayıda bozuk balığı ve balık kasalarını çayırlık alana bıraktı.

Yaşananları gören bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin Arnavutköy Belediyesi’ne ulaştırılması üzerine Trafik Zabıta ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerdeki aracın plakasından sürücünün kimliğine ulaştı. Çevreyi kirlettiği belirlenen sürücüye 40 bin lira para cezası uygulandı.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ PLAKADAN TESPİT EDİLDİ

Cep telefonu görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kullandığı ticari aracın plakasını belirledi. Plakadan yapılan incelemenin ardından sürücünün kimliği tespit edildi.

Çevreyi kirlettiği belirlenen kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 40 bin lira para cezası kesildi. Sözkonusu ticari araç ise, Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü merkezi önüne getirildi.

BALIKLARI ARAZİYE DÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Olay sırasında kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, ticari aracın çayırlık alanda bulunduğu, kasalar dolusu bozulmuş balığın araziye bırakıldığı ve bölgede çok sayıda balık ile kasanın bulunduğu görülüyor.

Zabıta ekiplerinin tespit ettiği araç ve sürücü hakkında yapılan işlemler de görüntülere yansıdı.