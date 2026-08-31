Kıyıda otururken dalga denize sürükledi, hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan Nurettin Çırak, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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