Kıyıda otururken dalga denize sürükledi, hayatını kaybetti
31.08.2026 09:13
58 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Arnavutköy’de kıyıda otururken dalganın çarpmasıyla denize sürüklenen 58 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.30 sıralarında Karaburun Sahili’nde meydana geldi. Başakşehir’de yaşayan Nurettin Çırak, 2 arkadaşıyla birlikte sahile geldi.
Bir süre sonra denize sırtı dönük şekilde kıyıda oturduğu sırada dalganın çarptığı Çırak, suya sürüklenerek gözden kayboldu.
2 KİŞİ YARDIMA KOŞTU
Çırak'ın denizde sürüklendiğini fark eden çevredeki Suriye uyruklu 2 kişi denize girerek yardımına koştu. Çırak, vatandaşların müdahalesiyle sudan bilinci kapalı şekilde çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çırak, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan Nurettin Çırak, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
ARNAVUTKÖY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ARNAVUTKÖY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.