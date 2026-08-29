Ataşehir'de kaldırıma çarpan otomobil takla attı. 2 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

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