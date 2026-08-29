Ataşehir'de kaldırıma çarpan otomobil takla attı. 2 yaralı
29.08.2026 08:26
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ataşehir'de yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, kaldırıma çarpıp takla attı. 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.20 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, takla atıp, ters döndü.
Kazada otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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