Avcılar'da metruk binada yakılan ateş yangına dönüştü

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde beş katlı metruk bir binada çıkan yangın , çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

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