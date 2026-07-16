Avcılar'da metruk binada yakılan ateş yangına dönüştü
16.07.2026 13:48
Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde beş katlı metruk bir binada çıkan yangın, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Söz konusu yapı, kentsel dönüşüm sebebiyle bir süre önce boşaltılmıştı.
Yıkım sırasını bekleyen boş binanın giriş katına giren kimliği belirsiz kişiler içeride ateş yaktı. Ateşin kısa sürede etraftaki moloz ve çöpleri tutuşturmasıyla binadan dumanlar yükselmeye başladı.
İtfaiye ekipleri, olay yerine intikal ettikten sonra alevleri yan binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.
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