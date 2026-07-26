Bahçe korkuluğunu çalan şüpheliler uyuşturucuyla yakalandı
26.07.2026 09:39
Korkulukları çaldılar, adreslerinde uyuşturucu maddeyle yakalandılar.
Avcılar'da tırabzan hırsızlığı şüphelilerinin saklandığı adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve kimyasal sıvılar ele geçirildi.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir binanın bahçe duvarında bulunan demir korkulukların çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Yürütülen incelemeler sonucunda şüphelilerin saklandığı adresitespit eden ekipler operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda zanlılar gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ile uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal maddeler ele geçirildi.
Olay, Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişiden birinin çevrede gözcülük yaptığı, diğerinin ise bahçeyi çevreleyen demir korkulukları yerinden sökerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Görüntülerin sosyal medya paylaşılmasının ardından Avcılar Polis Merkezi Amirliği ekipleri harekete geçti.
Yapılan incelemeler sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilerin, Ambarlı Mahallesi'nde bir adreste saklandıkları ve burada sentetik uyuşturucu üretip satışını yaptıkları bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.A. ile T.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde, "peçete" ya da "A4" olarak bilinen ve sentetik kannabinoid (bonzai türevi) emdirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi.
Operasyon kapsamında binada yapılan aramalarda ise yaklaşık 80x60 santimetre büyüklüğünde "peçete" olarak tabir edilen uyuşturucu madde ile üretimde kullanıldığı değerlendirilen üç bidon kimyasal sıvı bulundu.
Çalışmalar sırasında bir şüpheli daha yakalanırken, ele geçirilen tüm materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "açıktan hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.
YASAL UYARI
AVCILAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AVCILAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.