Bahçe korkuluğunu çalan şüpheliler uyuşturucuyla yakalandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir binanın bahçe duvarında bulunan demir korkulukların çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yürütülen incelemeler sonucunda şüphelilerin saklandığı adresitespit eden ekipler operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda zanlılar gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ile uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal maddeler ele geçirildi.

Olay, Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişiden birinin çevrede gözcülük yaptığı, diğerinin ise bahçeyi çevreleyen demir korkulukları yerinden sökerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medya paylaşılmasının ardından Avcılar Polis Merkezi Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemeler sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilerin, Ambarlı Mahallesi'nde bir adreste saklandıkları ve burada sentetik uyuşturucu üretip satışını yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.A. ile T.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde, "peçete" ya da "A4" olarak bilinen ve sentetik kannabinoid (bonzai türevi) emdirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.