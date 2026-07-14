Boş araziye moloz dökenlere 100 bin lira ceza
14.07.2026 15:16
Avcılar'da boş araziye moloz ve atık döktükleri güvenlik kameralarıyla tespit edilen iki araç sahibine, çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle toplam 100 bin lira idari para cezası kesildi.
Yeşilkent Mahallesi'nde kamyonet ve hafif ticari araçla gelen kişilerin, getirdikleri moloz ve atıkları boş araziye döktüğü anlar, belediye ekiplerince daha önce bölgeye yerleştirilen güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüleri inceleyen zabıta ekipleri, araç plakalarını tespit etti.
Yapılan çalışmaların ardından araç sahiplerine ulaşan ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle toplam 100 bin lira idari para yazdı. Belediye yetkilileri, moloz ve atıkların belediyeye bildirmesi halinde düşük ücretlerle toplanıldığını belirterek, çevreyi kirletenlere yönelik denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
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