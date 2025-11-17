Ters yönden gelen sürücüyü uyardı saldırıya uğradı
17.11.2025 10:08
DHA
İstanbul Avcılar'da ters yönden gelen sürücü, kendisini uyaran Mustafa Morbel'e direksiyon başında saldırdı.
Tek yön olan sokakta ilerleyen Mustafa Morbel, ters yönden gelen sürücüye geri gitmesi için uyarıda bulundu. Sürücü yol ortasında dururken, görüntülendiğini fark ederek araçtan indi.
"Niye görüntü alıyorsun" diyerek tepki gösteren sürücü, ters yön uyarısında bulunan Mustafa Morbel'e saldırdı. Saldırı üzerine Morbel'in eşi ve küçük kızı ağlamaya başladı. Öfkeli sürücü diğer sürücülerin müdahalesi üzerine geri manevra yaparak sokaktan uzaklaştı.
Saldırıya uğrayan sürücü kamera kayıtlarıyla şikayetçi oldu.
