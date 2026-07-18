Tek bir sorusuyla iki kişiyi daha yakalattı

Olay, 9 Temmuz Perşembe gecesi saat 23.00 sularında Bağlar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde depolandığı ve aranan şahısların gizlendiği bilgisi üzerine harekete geçerek operasyon başlattı.

Belirlenen adresteki yan yana iki daireden ilkine giren polis ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firariyi gözaltına aldı. Bu sırada kelepçelenen şüphelilerin kendi aralarında "Yan dairedekileri de aldılar mı" şeklinde fısıldaştıklarını fark eden asayiş ekipleri, durumdan şüphelenerek hemen yan kapıyı da çalma kararı aldı.

İkinci dairede yapılan kontrollerde, yine haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü daha saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette yapılan detaylı incelemelerde yakalanan şahısların Nurullah D., Veysel T., Emre B., Serkan K. ve Süleyman A. olduğu belirlendi.

Yapılan hesaplamalarda şüphelilerin toplamda 78 yıl 3 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla köşe bucak arandığı ortaya çıktı. Zanlılardan 3 suç kaydı bulunan Nurullah D.’nin 'Çocuğu kasten öldürmek' ve cezaevinden kaçma suçlarından 17 yıl 11 gün, 2 suç kaydı bulunan Veysel T.’nin 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 16 yıl kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.