Tek bir sorusuyla iki kişiyi daha yakalattı
18.07.2026 10:57
Fısıltıları yakalattı.
Uyuşturucu ihbarı üzerine baskın düzenlenen evde yakalanan firarilerin konuşmaları operasyonu genişletti. Yan daireye yapılan baskınla birlikte toplam 5 firari yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Olay, 9 Temmuz Perşembe gecesi saat 23.00 sularında Bağlar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde depolandığı ve aranan şahısların gizlendiği bilgisi üzerine harekete geçerek operasyon başlattı.
Belirlenen adresteki yan yana iki daireden ilkine giren polis ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firariyi gözaltına aldı. Bu sırada kelepçelenen şüphelilerin kendi aralarında "Yan dairedekileri de aldılar mı" şeklinde fısıldaştıklarını fark eden asayiş ekipleri, durumdan şüphelenerek hemen yan kapıyı da çalma kararı aldı.
İkinci dairede yapılan kontrollerde, yine haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü daha saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette yapılan detaylı incelemelerde yakalanan şahısların Nurullah D., Veysel T., Emre B., Serkan K. ve Süleyman A. olduğu belirlendi.
Yapılan hesaplamalarda şüphelilerin toplamda 78 yıl 3 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla köşe bucak arandığı ortaya çıktı. Zanlılardan 3 suç kaydı bulunan Nurullah D.’nin 'Çocuğu kasten öldürmek' ve cezaevinden kaçma suçlarından 17 yıl 11 gün, 2 suç kaydı bulunan Veysel T.’nin 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 16 yıl kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.
78 Yıllık Firari Operasyonla Yakalandı.
UYUŞTURUCU HAMMADDELERİ VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerden 15 suç kayıtlı Emre B.’nin 'Bina içi hırsızlık' ve firar suçlarından 23 yıl 4 ay 15 gün, 11 suç kaydı bulunan Serkan K.’nin 'Silahlı yağma' ve firar suçlarından 20 yıl 3 ay 3 gün, 12 suç kaydı olan Süleyman A.’nın ise 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlendi.
Operasyonda 13 gram uyuşturucu hammaddesi, 34 gram sıvı uyuşturucu hammaddesi, 5 parça halinde toplam bin 480 içimlik uyuşturucu hammaddesi emdirilmiş peçete, kokain olduğu değerlendirilen 14,60 gram ve 1,4 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 14 mermi ile 8 cep telefonu ele geçirildi
Evde bulunan Ramazan Y.’nin (22) yapılan sorgulamasında hakkında herhangi bir aranma kaydına rastlanmadı.Poliste 3 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Ramazan Y.'nin işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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