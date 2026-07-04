Bahçelievler'deki saldırgan yakalandı

Sürücü E.E.‘ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi kapsamında toplam 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.