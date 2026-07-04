Bahçelievler'deki saldırgan yakalandı
04.07.2026 13:26
İstanbul Bahçelievler'de yaşanan saldırı cezasız kalmadı.
İstanbul Bahçelievler’de başka bir araca saldıran sürücüye 180 bin lira idari para cezası verildi, kullandığı araç da 60 gün boyunca trafikten men edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, sosyal medyada paylaşılan "araca saldırı" konulu görüntüler üzerine çalışma başlattı.
İncelemeler sonucu olayın Bahçelievler'de meydana geldiği belirlendi. Araç sürücüsü E.E., ekipler tarafından tespit edildi.
Sürücü, adli işlem yapılması için emniyete gönderildi.
Sürücü E.E.‘ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi kapsamında toplam 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.
Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.
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