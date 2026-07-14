Önlem için yola bırakılan tuğla, zincirleme kazaya neden oldu. 1 kişi hayatını kaybetti

İddiaya göre, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran hafriyat kamyonunun şoförü, aracın fark edilmesi amacıyla yola tedbir olarak tuğla bıraktı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Metin S'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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