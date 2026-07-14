Önlem için yola bırakılan tuğla, zincirleme kazaya neden oldu. 1 kişi hayatını kaybetti
14.07.2026 10:23
Önlem için koyulan taş ölüme yol açtı.
Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada bir sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.
Kaza, saat 06.40 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Mahmutbey-Atatürk Havalimanı Bağlantı Yolu Basın Ekspres mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran hafriyat kamyonunun şoförü, aracın fark edilmesi amacıyla yola tedbir olarak tuğla bıraktı.
Aynı yönde seyreden Metin .S. yönetimindeki hafif ticari araç tuğlaya çarptı. Çarpmanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, emniyet şeridinde bekleyen hafriyat kamyonuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araca, arkadan gelen Fatih D. yönetimindeki hafif ticari araç da çarptı
Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Metin S'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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