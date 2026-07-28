Haraç isteyen çete oto galeriyi kurşunladı
28.07.2026 10:51
Şüphelilerden birinin 18'den küçük olduğu öğrenildi.
Bakırköy'de haraç alamayınca oto galeriyi kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kullandığı çalıntı araçta Kalaşnikof tüfek, tabanca ve 241 mermi bulundu.
İstanbul Bakırköy'de bir oto galeri, otomatik silahla düzenlenen saldırının hedefi oldu. İş yeri sahibi, saldırıdan önce yurt dışı numarasından aranarak haraç istendiğini öne sürdü.
Olay, 30 Haziran'da Şenlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille iş yerinin önüne gelen şüpheliler, galeriye otomatik silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinin önünde bulunan araçlarda hasar oluştu.
Polise ifade veren iş yeri sahibi, bir süre önce yurt dışı numarasından aranarak kendisinden haraç talep edildiğini söyledi.
Operasyonda biri 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına aldı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada saldırı anının güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.
Saldırganların iş yeri önünde otomobille durdukları ardından ateş açıp hızla kaçtıkları görüldü. Polis bu güvenlik kameralarını kullanarak ikiz plaka takılmış çalıntı aracı Esenler’e kadar takip etti. Otomobil, Esenler'de ara sokağa park edilmiş halde ele geçirildi.
Araçta yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen kalaşnikof otomatik tüfek ile tabanca ve 241 adet mermi ele geçirildi.
Polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda biri 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına aldı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda yakalanan şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.
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