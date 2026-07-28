Haraç isteyen çete oto galeriyi kurşunladı

SALDIRI ANI KAMERADA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada saldırı anının güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

Saldırganların iş yeri önünde otomobille durdukları ardından ateş açıp hızla kaçtıkları görüldü. Polis bu güvenlik kameralarını kullanarak ikiz plaka takılmış çalıntı aracı Esenler’e kadar takip etti. Otomobil , Esenler'de ara sokağa park edilmiş halde ele geçirildi.

Araçta yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen kalaşnikof otomatik tüfek ile tabanca ve 241 adet mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda biri 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına aldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda yakalanan şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.