Başakşehir'de 2 motosiklet çarpıştı. 1 ölü, 1 yaralı
30.08.2026 10:11
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Başakşehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, dün sabah saat 08.00 sıralarında Esenkent-Bahçeşehir yolunda meydana geldi.
Ara sokaktan caddeye çıkan A.Ö. (58) idaresindeki motosiklet, caddede seyir halinde olan ve süratli olduğu öne sürülen başka bir motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, A.Ö’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan diğer motosiklet sürücüsü ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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