Başakşehir'de 2 motosiklet çarpıştı. 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün sabah saat 08.00 sıralarında Esenkent-Bahçeşehir yolunda meydana geldi.

Ara sokaktan caddeye çıkan A.Ö. (58) idaresindeki motosiklet , caddede seyir halinde olan ve süratli olduğu öne sürülen başka bir motosikletle çarpıştı.

Kazada iki motosiklet de büyük hasar aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, A.Ö’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan diğer motosiklet sürücüsü ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.