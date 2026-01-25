Kamyonunu tamir etmek isterken hayatını kaybetti

25.01.2026 15:55

Anadolu Ajansı
AA

İstanbul'da arıza yapan aracını tamir etmeye çalışan kamyon şoförü, kabinin altında kalarak hayatını kaybetti.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde arızlanan aracını tamir etmek isteyen kamyon şoförü Ali Çelik, kabinin üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti.

 

Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Çevik'in, hayatını kaybettiği belirlendi. Çevik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

