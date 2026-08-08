Sosyal medyada paylaştılar, 72 bin TL ceza yediler

İstanbul Başakşehir’de aracıyla akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan B.C.Y., sivil trafik ekiplerinin Sanal Devriye çalışmasıyla tespit edildi. Sürücüye 72 bin lira trafik idari para cezası uygulanırken, aracı 60 gün trafikten men edildi, ehliyetine ise daimi olarak el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve trafik kural ihlallerini özendiren görüntüler üzerinden çalışma başlattı.

İncelemede, görüntülerdeki aracın sürücüsünün B.C.Y. olduğu ve ihlallerin Başakşehir’de gerçekleştirildiği belirlendi.

EHLİYETİNE DAİMİ OLARAK EL KONULDU

Ekipler tarafından yakalanan B.C.Y.’ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafik kural ihlallerini özendiren veya öven görüntü ve içerikleri sosyal medya hesabında paylaşmak, akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 72 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.

Yapılan işlemlerin ardından sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, B.C.Y.’nin sürücü belgesine daimi olarak el konuldu.

Sürücü B.C.Y., hakkında adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.