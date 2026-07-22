Trafikte kavga etmek için aracından inen iki sürücüye toplam 360 bin liralık ceza

Olay, dün saat 18.30 sularında Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen sürücüler arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple gerginlik tırmandı.

Araçlarını durdurup aşağı inen ve birbirlerine hakaretler savuran taraflardan birinin şikayeti üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin yürüttüğü incelemeler neticesinde, bir otomobili Akın A.’nın, diğerini ise Abdulfattah U.’nun kullandığı belirlendi. Sürücüler hakkında gerekli idari işlemler uygulandı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 'nun ilgili maddesi kapsamında, saldırı amacıyla araçtan indikleri tespit edilen Akın A. ve Abdulfattah U.'a ayrı ayrı 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Böylece iki sürücüye toplam 360 bin TL cezai işlem gerçekleştirildi.

Her iki sürücünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.