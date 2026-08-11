Sinyal kesiciyle aracın kilitlenmesini engelleyip 200 bin lirayı çaldılar

Bayrampaşa’da alışveriş merkezine gelen bir sürücünün park ettiği hafif ticari araçtan 200 bin lirası çalındı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Olay, 4 Ağustos’ta Kocatepe Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş yapmak için aracını park eden sürücü, kumandayla aracı kilitlemek istedi. Ancak şüpheli, kullandığı sinyal kesici cihazla aracın kilitlenmesini engelledi.

Bir süre aracın çevresinde dolaşan şüpheli, daha sonra sürücü kapısını açarak içerisinde 200 bin lira bulunan zarfı aldı ve bölgeden uzaklaştı.

Aracının yanına dönen sürücü, parasının çalındığını fark ederek polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüler ve saha çalışmaları sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi.

Gürcistan uyruklu G.K., Fatih’te kaldığı otelde yakalanırken, aynı otelde kalan Gürcistan uyruklu M.K. de gözaltına alındı.

Otelde yapılan aramada 1 sinyal kesici cihaz ile hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen bin 400 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.