İstanbul'da trafik kazası: Otomobil şarampole yuvarlandı
11.11.2025 12:11
DHA
Beşiktaş'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil içinde kalan sürücü yaralandı.
Kaza, Nisbetiye Mahallesi Akmerkez Yolu üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Avni K. kaldırımı aşarak şarampole yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan aracın çekilmesi için çalışma başlatıldı.
YASAL UYARI
BEŞIKTAŞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BEŞIKTAŞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.