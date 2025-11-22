İstanbul'da 107 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da Beylikdüzü'nde bir eve yapılan yapılan baskında 107 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Yapılan baskında 1 kişi gözaltına alınırken, 95 kilo 700 gram sıvı metamfetamin, 12 kilo satışa hazır metamfetamin, 28,5 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan madde olmak üzere toplam 107 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirdi.

