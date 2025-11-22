İstanbul'da 107 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
22.11.2025 15:28
İHA
İstanbul'da Beylikdüzü'nde bir eve yapılan yapılan baskında 107 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Narkotik Şube ekipleri, Beylikdüzü'nde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan baskında 1 kişi gözaltına alınırken, 95 kilo 700 gram sıvı metamfetamin, 12 kilo satışa hazır metamfetamin, 28,5 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan madde olmak üzere toplam 107 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
