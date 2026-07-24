Taksicinin önünü kesip aracını yumruklayan magandaya 182 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine sanal devriye çalışması başlatarak Beylikdüzü'nde taksinin önünü kesip küfürler savuran ve aracı yumruklayan sürücüyü tespit etti.

F.B. isimli sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "saygısızca araç kullanmak" ve "taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmak" suçlarından toplam 182 bin 246 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Şüpheli, adli işlemlerinin yapılması amacıyla Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte ilerleyen bir sürücü, sağ şeride geçmek istediği sırada arkasındaki taksicinin korna çalmasına tepki gösterdi.

Yaşanan tartışmanın ardından taksiciyi bir süre takip eden sürücü, aracın önünü keserek otomobilinden indi ve küfürler savurup taksiye yumruk attı.

O anlar araç kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler harekete geçti.