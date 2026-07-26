Trafikte tartışmak için aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında görüntüleri incelemeye aldı.

Yapılan araştırmada saldırıyı gerçekleştiren sürücünün Y.B. olduğu belirlendi.

Yakalanan Y.B.'ye, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" gibi kanunları ihlal ettiği gerekçesiyle 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Hakkında adli işlem başlatılan Y.B., polis merkezine götürüldü.