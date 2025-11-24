İstanbul' da yere düşen telefonu alıp kaçan şüpheli yakalandı
24.11.2025 16:21
DHA
Beyoğlu'nda bir adamın taksiye binerken düşürdüğü telefonu yoldan geçen bir adam alarak uzaklaştı.
Olay, 26 Ekim saat 01.25 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, taksiye bindiği sırada cep telefonuna yere düşürdü ve fark etmeden yola devam etti.
Taksinin arkasından aynı yoldan geçen bir şüpheli ise yerdeki telefonu fark edip alarak uzaklaştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonunu kaybeden adamın şikayeti üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, 41 yaşındaki İ.O.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli İ.O.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
