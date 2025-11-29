İstanbul'da güvenlik görevlisi, kendisine küfreden kişiyi önce darbetti sonra teslim oldu

Olay, 16 Ekim Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen en bilgiye göre güvenlik görevlisi Nurullah P. ile alkollü olduğu iddia edilen ve o sırada yoldan yürüyen Behçet T. arasında küfür etmesi nedeniyle tartışma başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Nurullah P. yere düşen Behçet T.’ye art arda yumruklar attı. P. ardından ayağıyla kafasına bastı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından emniyete giden Nurullah P. ‘adam dövdüm’ diyerek kendini ihbar etti.

Mekanın görüntülerini inceleyen Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri, savcılık kadarıyla Nurullah P.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah P., çıkartıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Darbedilen kişinin saldırgandan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.