İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
31.07.2026 19:10
Son Güncelleme: 31.07.2026 19:10
Gemi trafiği durdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'dan İskenderun'a seyir halinde olan Sao Tome and Principe bayraklı "Hacı Hüseyin" isimli yük gemisinin İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşadığını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, 22 bin ton demir cevheri yüklü ve 154 metre uzunluğundaki gemi, Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenme tehlikesi yaşarken demir attı.
Olayın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-8 ve NAZIM TUR römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi. Ekipler geminin emniyetini sağlamak ve gerekli müdahaleyi gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Yaşanan olay nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.