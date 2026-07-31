İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Bakanlığın açıklamasına göre, 22 bin ton demir cevheri yüklü ve 154 metre uzunluğundaki gemi , Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenme tehlikesi yaşarken demir attı.

Olayın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-8 ve NAZIM TUR römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi. Ekipler geminin emniyetini sağlamak ve gerekli müdahaleyi gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanan olay nedeniyle İstanbul Boğazı 'nda gemi trafiği saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.