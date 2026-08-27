Büyükçekmece’de kıraathaneye silahlı saldırı. 3 kişi yaralandı

Mimaroba'da bir kıraathaneye ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi yaralandı.

Aynı kıraathaneye geçen hafta da motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, motosikletle kıraathanenin önüne gelerek içeride bulunanlara silahla ateş açtı.

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