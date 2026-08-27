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Büyükçekmece’de kıraathaneye silahlı saldırı. 3 kişi yaralandı

27.08.2026 09:03

Büyükçekmece’de kıraathaneye silahlı saldırı. 3 kişi yaralandı
DHA

Soruşturma sürüyor.

DHA
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Mimaroba'da bir kıraathaneye ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, motosikletle kıraathanenin önüne gelerek içeride bulunanlara silahla ateş açtı. 

 

Saldırıda 3 kişi yaralanırken, şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

Kıraathane hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

 

Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. 

Aynı kıraathaneye geçen hafta da motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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