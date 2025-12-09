Denize ateş edip "ses terapisi" diye paylaştı, gözaltına alındı
09.12.2025 10:11
İHA
Büyükçekmece’de denize pompalı tüfekle ateş edip, sosyal medyada "ses terapisi" yazarak paylaşan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Olay geçtiğimiz hafta Büyükçekmece’de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, pompalı tüfekle denize art arda ateş ederek bu görüntüleri sosyal medyada " Ses Terapisi" yazarak paylaşan C.Y.G. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.
Görüntülerdeki pompalı tüfekle birlikte gözaltına alınan C.Y.G. genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu için, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
