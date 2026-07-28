17 yaşındaki çocuk, 81 yaşındaki adamı dolandırdı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 17 yaşındaki çocuk , telefonla ulaştığı yaşlı adama adına telefon hatları açıldığını ve bu hatların çeşitli suçlarda kullanıldığını söyleyerek evindeki para ve ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğini öne sürdü.

Bunun üzerine 81 yaşındaki vatandaş, 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın ile 4 bin avro ve 3 bin 500 doları şüpheliye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdurun ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 17 yaşındaki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonda ele geçirilen nakit para ve altınlar sahibine teslim edildi.