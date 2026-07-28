17 yaşındaki çocuk, 81 yaşındaki adamı dolandırdı
28.07.2026 15:32
yaklaşık 1 milyon 636 bin lira ele geçirildi.
Çatalca'da kendisini komiser olarak tanıtan 17 yaşındaki şüpheli, 81 yaşındaki vatandaşı yaklaşık 1 milyon 636 bin lira dolandırdı. Şüpheli yakalandı, para ve altınlar sahibine teslim edildi.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde 17 yaşındaki çocuk, telefonla ulaştığı yaşlı adama adına telefon hatları açıldığını ve bu hatların çeşitli suçlarda kullanıldığını söyleyerek evindeki para ve ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğini öne sürdü.
Bunun üzerine 81 yaşındaki vatandaş, 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın ile 4 bin avro ve 3 bin 500 doları şüpheliye teslim etti.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdurun ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 17 yaşındaki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Operasyonda ele geçirilen nakit para ve altınlar sahibine teslim edildi.
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