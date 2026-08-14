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İstanbul'da hareketli saatler. Kendini eve kapattı, sağa sola ateş açtı

14.08.2026 12:17

Son Güncelleme: 14.08.2026 12:17

İstanbul'da hareketli saatler. Kendini eve kapattı, sağa sola ateş açtı
IHA

Silahlı şahıs, eve gelen ekiplere ateş açtı

İHA
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İstanbul'da uzun namlulu silahla evine kapanan kişi, etrafa ateş açmaya başladı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde yaşayan İrfan Aktürk, uzun namlulu silahla evine kapandı. Aktürk sağa sola ateş açmaya başlayınca komşuları, durumu jandarmaya haber verdi. 

 

Ekipler, Aktürk'le görüşmek istedi ancak adam, eve kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

 

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat destekli polis ekipleri de hazır bekletildi.

 

İrfan Aktürk'ün eve girmeye çalışan jandarma ekiplerine ateş açtığı öne sürüldü.

 

Ekiplerin şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.

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