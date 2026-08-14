İstanbul'da hareketli saatler. Kendini eve kapattı, sağa sola ateş açtı
14.08.2026 12:17
Son Güncelleme: 14.08.2026 12:17
Silahlı şahıs, eve gelen ekiplere ateş açtı
İstanbul'da uzun namlulu silahla evine kapanan kişi, etrafa ateş açmaya başladı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde yaşayan İrfan Aktürk, uzun namlulu silahla evine kapandı. Aktürk sağa sola ateş açmaya başlayınca komşuları, durumu jandarmaya haber verdi.
Ekipler, Aktürk'le görüşmek istedi ancak adam, eve kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat destekli polis ekipleri de hazır bekletildi.
İrfan Aktürk'ün eve girmeye çalışan jandarma ekiplerine ateş açtığı öne sürüldü.
Ekiplerin şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.
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