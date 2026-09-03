Kendini bıçakladı, kamyonetini polislerin üzerine sürdü. Ateş açılarak durdurulabildi

İstanbul Esenler ’de eşiyle tartıştıktan sonra kendisini kamyonetine kilitleyen F.K. (32), bıçakla kendisine zarar verdi. Daha sonra aracını polis ekiplerinin üzerine süren F.K., kamyonetin lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Şüpheli, araçtan indirildiği sırada elindeki bıçakla polislerin üzerine yürüyünce gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Menderes Mahallesi Dörtyol Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre F.K., eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından park halindeki kamyonetine girerek kapıları kilitledi.

Bir süre sonra bıçakla kendisine zarar vermeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.K., kamyonetiyle hareket ederek aracını polis ekiplerinin üzerine sürdü.

Polis, kamyonetin lastiklerine ateş ederek aracı durdurdu.

Araçtan indirilen F.K., bu kez elindeki bıçakla polis ekiplerinin üzerine yürüdü. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kendisine verdiği zarar nedeniyle yaralanan F.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, F.K.’nin kamyoneti polis ekiplerinin üzerine sürdüğü ve ekiplerin aracın lastiklerine ateş ederek şüpheliyi durdurduğu anlar yer aldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. serbest bırakıldı.

“POLİSLERİN DUR İHTARINA UYMADI”

Görgü tanığı Cemal Çapkan, F.K.’nin polisin uyarılarına rağmen durmadığını belirterek, “Arabaya binerek burada tur attı. Polislerin dur ihtarına uymadı.

Polisler lastiklere ateş etmek zorunda kaldı. Olay yerine gelen akrabasını da dinlemedi. Polis camı kırarak adamı aldı. Ambulansla götürdüler” dedi.