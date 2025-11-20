Aldatma tartışması krize neden oldu

Kriz geçiren kadın sevgilisi ve yanındaki kadına saldırdı. Tartışmanın büyümesiyle çevredeki vatandaşlar kadını güçlükle sakinleştirdi. Taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

YASAL UYARI

ESENYURT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ESENYURT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.