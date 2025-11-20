Aldatma tartışması krize neden oldu

20.11.2025 10:23

İstanbul Esenyurt'ta aldatıldığı iddia edilen öfkeli kadın ortalığı birbirine kattı.

Kriz geçiren kadın sevgilisi ve yanındaki kadına saldırdı. Tartışmanın büyümesiyle çevredeki vatandaşlar kadını güçlükle sakinleştirdi. Taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

