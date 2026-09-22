Benzin istasyonu çalışanını vurdu, silahı tutukluk yapınca kaçtı
22.09.2026 13:57
Çalışanı sırtından yaralayan saldırganın kaçışı kamerayla görüntülendi.
Esenyurt’ta benzin istasyonu çalışanını sırtından yaralayan saldırgan, silahı tutukluk yapınca kaçtı. Zanlı kısa sürede yakalandı.
İstanbul Esenyurt’ta benzin istasyonu çalışanı Ferhat Torun, silahlı saldırıda sırtından yaralandı. Silahının tutukluk yapması üzerine kaçan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 18 Eylül’de Zafer Mahallesi’ndeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonun tuvaletini kullanan şüpheli, ardından pompa görevlisi Ferhat Torun’un yanına yaklaşıp tabancayla bir el ateş etti. Silahı tutukluk yapan saldırgan, koşarak uzaklaştı.
YARALI ÇALIŞAN HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Torun, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Torun’un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI
Polis ekipleri, olayın ardından başlattıkları çalışmayla şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Saldırı öncesinde çevrede keşif yaptığı öğrenilen şüphelinin, Torun’a yaklaşıp ateş ettiği ve ardından kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarıyla görüntülendi.
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