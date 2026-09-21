Esenyurt'ta asker eğlencesi olaylı bitti. Biri silahla, diğeri bıçakla yaralandı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt İstiklal Mahallesi Nur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde düzenlenen asker eğlencesi sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı, yumruklu kavgaya dönüştü.

Yaşanan kargaşada silahla ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralanırken bir kişi de bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.