Hırsızları sosyal medya dize getirdi. Çaldıkları parayı iade ettiler
26.01.2026 12:58
İstanbul'da sokakta buldukları çantadan 2 bin lira çalan gençler görüntüleri sosyal medyada görünce parayi iade etti.
İstanbul Esenyurt’ta yaşlı bir çiftin bina girişinde unuttukları çanta yoldan geçen gençlerin hedefi oldu. Çantayı fark eden gençler bir süre etrafı kontrol etti. Ardından çantanın içindeki 2 bin lirayı çalarak olay yerinden uzaklaştı.
Olayın ardından hırsızlık görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medyada kendi görüntüleriyle karşılan gençler yanlarına aile büyüklerini de alarak yaşlı çiftin evine giderek özür diledi parayı iade etti.
