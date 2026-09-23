İstanbul'daki operasyonda 272 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
23.09.2026 10:36
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda, 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekiplerce dün Esenyurt'ta iki adrese düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 262 kilo 250 gramı sıvı, 10 kilo 200 gramı kristal olmak üzere 272 kilo 450 gram metamfetamin ile 34 litre aseton ve 1 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.
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