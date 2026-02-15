Yol verme tartışması büyüdü, iki sürücüye ceza yağdı
15.02.2026 10:27
İstanbul'da yol verme tartışması
İstanbul'da servis şoförü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Polisler görüntüler üzerinden harekete geçti.
İstanbul Esenyurt'ta gerçekleşen yol verme tartışması iki sürücünün de başına bela oldu. İddiaya göre, bir marketin servis minibüsü ile bir sürücü arasında yol verme meselesinden dolayı çıkan tartışma çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, servis şoförünün aracından inerek otomobil sürücüsüne saldırdığı anlar yer aldı.
Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri minibüsünün şoförü E.Ü.’ye ve otomobil sürücüsü Ö.V.’ye, "Taşıt yolu üzerinde duraklamak, yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmaları ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 5 bin 977 lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan sürücü E.Ü.’nün adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.
YASAL UYARI
ESENYURT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ESENYURT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.