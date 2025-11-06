İstanbul'da trafik kazası: 2 TIR çarpıştı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kemeburgaz-Cendere yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki TIR henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sırasında savrulan TIR'ın şoförü İhsan K. aracın sürücü kabininde sıkıştı.

Diğer TIR şoförü Bilal K. ise kazada hafif yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, sürücü İhsan K.’yi sıkıştığı yerden kurtardı.

Çalışmaların ardından İhsan K. ve Bilal K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili incele yaparak rapor tuttu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.