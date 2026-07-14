Şüpheli motosikletten AK-47 ve el yapımı bombalar çıktı

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz günü Göktürk Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri asayiş uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu.

Motosiklette yapılan detaylı aramada, AK-47 otomatik silah , bu silaha ait mermiler ve el yapımı 2 adet bomba ele geçirildi. Motosikleti kullanan B.Ş. anında gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk sorgusunun ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 ilçede tespit edilen 10 eve eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Bu operasyonlarda 6 şüpheli daha yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve saldırılarda kamufle olmak amacıyla kullanılacağı değerlendirilen ikiz plakalar bulundu.