Şüpheli motosikletten AK-47 ve el yapımı bombalar çıktı
14.07.2026 11:40
3 şüpheli tutuklandı. Soruşturma derinleştirildi.
Eyüpsultan'da durdurulan motosikletten AK-47 ve patlayıcı çıktı. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz günü Göktürk Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri asayiş uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu.
Motosiklette yapılan detaylı aramada, AK-47 otomatik silah, bu silaha ait mermiler ve el yapımı 2 adet bomba ele geçirildi. Motosikleti kullanan B.Ş. anında gözaltına alındı.
Şüphelinin ilk sorgusunun ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 ilçede tespit edilen 10 eve eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Bu operasyonlarda 6 şüpheli daha yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve saldırılarda kamufle olmak amacıyla kullanılacağı değerlendirilen ikiz plakalar bulundu.
Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
HANGİ EYLEMDE KULLANMAYI AMAÇLADIKLARI ARAŞTIRILIYOR
Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen derinlemesine soruşturmada, ele geçirilen el yapımı bombaların internet üzerindeki çeşitli platformlarda yer alan tariflerden yararlanılarak hazırlandığı öğrenildi.
Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan şüphelilerden motosiklet sürücüsü B.Ş. ile onunla irtibatlı oldukları belirlenen M.A.K. ve M.K. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı
Gözaltındaki diğer 4 şüphelinin adli süreçleri devam ederken, emniyet birimleri ele geçirilen ağır silah ve patlayıcıların hangi eylemde kullanılacağını ortaya çıkarmak için çok yönlü incelemelerini sürdürüyor.
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