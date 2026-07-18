Tehdit ettikleri marketi kurşunladılar. 2 tutuklama

Eyüpsultan'da daha önce tehdit edilen bir markete düzenlenen silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonla saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.S. (20) ve A.Ü.A. (18) ile olay sırasında aracı kullandığı belirlenen O.G. (35) yakalandı. Şüpheliler, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında market işletmecisinin saldırıdan önce tehdit edildiği, silahlı saldırının da bu tehdidin devamı niteliğinde gerçekleştirildiği tespit edildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi'nde 15 Temmuz'da bir markete silahlı saldırı düzenlendi. Üç şüphelinin ateş açtığı olayda marketin kepengine mermiler isabet ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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