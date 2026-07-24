42 suç kaydı bulunan şüpheli park halindeki otomobili ateşe verdi

Yangının çıkış nedenini araştıran polis ekipleri, otomobilin T.B.'ye ait olduğunu belirledi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aracı üzerine tiner dökerek ateşe veren kişinin Ahmet G. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin 42 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Ahmet G., ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve bu nedenle otomobili ateşe verdiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.