NTV

42 suç kaydı bulunan şüpheli park halindeki otomobili ateşe verdi

24.07.2026 15:49

42 suç kaydı bulunan şüpheli park halindeki otomobili ateşe verdi
DHA

Park halindeki aracı tiner döküp ateşe verdi

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul Fatih'te alkollü olduğu öne sürülen bir şüpheli, park halindeki otomobili üzerine tiner dökerek yaktı. 42 suç kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde gece saatlerinde park halindeki bir otomobil kundaklandı. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden yürüttüğü çalışmada şüpheli kısa sürede yakalandı.

 

Olay, Zeyrek Mahallesi Hacı Ömer Paşa Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilden yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu. 

DHA

Aracı, alkollü olduğu için ateşe verdiğini söyledi.

Yangının çıkış nedenini araştıran polis ekipleri, otomobilin T.B.'ye ait olduğunu belirledi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aracı üzerine tiner dökerek ateşe veren kişinin Ahmet G. olduğunu tespit etti.

 

Gözaltına alınan şüphelinin 42 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Ahmet G., ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve bu nedenle otomobili ateşe verdiğini belirtti.

 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

FATIH Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. FATIH Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.