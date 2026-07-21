Fatih'te 2 katlı binada yangın. Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
21.07.2026 11:22
Binada mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı.
İstanbul Fatih'te 2 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Yangın, saat 08.45’te Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Musannif Sokak’ta bulunan 2 katlı binada çıktı.
İddiaya göre bilinmeyen bir nedenle apartmanda çıkan yangın, binanın tamamını sardı.
Yangının çıktığını gören vatandaş, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.
Olay yerine gelen ekipler, yangının çıktığı bina ve bitişiğindeki binada mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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