Fatih'te 2 katlı binada yangın. Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

İddiaya göre bilinmeyen bir nedenle apartmanda çıkan yangın, binanın tamamını sardı.

Yangının çıktığını gören vatandaş, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine gelen ekipler, yangının çıktığı bina ve bitişiğindeki binada mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

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