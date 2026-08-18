Fatih'te bir sürücü, yolda yürüyen yayayla tartıştı, yayanın arkadaşı sürücüyü bıçakladı
18.08.2026 15:10
Fatih'te otomobil sürücüsü ile bir yaya arasında çıkan kavgada sürücü bıçakla yaralandı. Yayanın yanındaki 3 kişinin de karıştığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Mercan Mahallesi Çakmakçılar Yokuşu'nda meydana geldi. Ömer Tekdemir'in kullandığı otomobil yokuştan inerken aracın aynası yoldan yürüyen bir yayaya çarptı.
Yayanın, Tekdemir'e tepki göstermesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Yayanın yanındaki 3 kişinin de dahil olduğu kavgada Tekdemir'e yumruklarla saldırıldı. Gruptaki kişilerden biri, yanında bulunan bıçakla sürücüyü yaraladı.
Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Hastanede tedavi edilen Tekdemir, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Kavga anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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