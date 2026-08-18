Fatih'te bir sürücü, yolda yürüyen yayayla tartıştı, yayanın arkadaşı sürücüyü bıçakladı

Fatih'te otomobil sürücüsü ile bir yaya arasında çıkan kavgada sürücü bıçakla yaralandı. Yayanın yanındaki 3 kişinin de karıştığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Hastanede tedavi edilen Tekdemir, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yayanın yanındaki 3 kişinin de dahil olduğu kavgada Tekdemir'e yumruklarla saldırıldı. Gruptaki kişilerden biri, yanında bulunan bıçakla sürücüyü yaraladı.

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