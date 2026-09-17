Fatih'te iş yerine silahlı saldırı. 3 şüpheli yakalandı
17.09.2026 10:46
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
İstanbul Fatih'te husumetlisinin bulunduğu iş yerine silahlı saldırı düzenleyen Y.E.E. ile yanında bulunan O.Ü. ve taksi şoförü C.K. polis ekipleri tarafından yakaladı.
Olay, gece saatlerinde Şehremini Mahallesi Mevlanakapı Cadde'si üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine silahla ateş açan bir şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
3 ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Ekiplerin yapmış olduğu kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştiren kişinin Y.E.E. (39) olduğu, yanında O.Ü. (32) isimli şüphelinin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin olay yerine C.K. (57) isimli kişinin kullandığı taksiyle geldikleri ve olayın ardından aynı araçla uzaklaştıkları tespit edildi.
HUSUMET NEDENİYLE ATEŞ ETMİŞ
Olayın, Y.E.E. ile B.Ç. (38) arasında daha önceden yaşanan husumet nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Yakalanan 3 şüphelinin, tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “Tehdit” ve “Mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
YASAL UYARI
FATIH Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. FATIH Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.