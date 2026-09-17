Fatih'te iş yerine silahlı saldırı. 3 şüpheli yakalandı

Olay, gece saatlerinde Şehremini Mahallesi Mevlanakapı Cadde'si üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine silahla ateş açan bir şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Ekiplerin yapmış olduğu kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştiren kişinin Y.E.E. (39) olduğu, yanında O.Ü. (32) isimli şüphelinin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin olay yerine C.K. (57) isimli kişinin kullandığı taksiyle geldikleri ve olayın ardından aynı araçla uzaklaştıkları tespit edildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 3 şüpheli, olaydan kısa süre sonra Atikali Mahallesi Sarıağa Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

HUSUMET NEDENİYLE ATEŞ ETMİŞ

Olayın, Y.E.E. ile B.Ç. (38) arasında daha önceden yaşanan husumet nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Yakalanan 3 şüphelinin, tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “Tehdit” ve “Mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.