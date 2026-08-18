Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 14 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul Fatih'te uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir evde 14 kilo 346,56 gram eroin ele geçirildi.

Dairede yapılan aramada 14 kilo 346,56 gram eroin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Beş katlı apartmanın giriş katındaki daireye yönelik teknik ve fiziki takip yapan ekipler, savcılıktan alınan arama ve el koyma kararının ardından adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adresi takibe aldı.

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