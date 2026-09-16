Fatih'te yıkım kararı verilen otelin çatı katı çöktü, parçalar araçların üstüne düştü

Olay, sabah saatlerinde Sultanahmet Mahallesi Klod Farer Caddesi'nde bulunan 5 katlı eski otel binasında meydana geldi. Daha önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Kopan beton parçaları, caddede park halinde bulunan araçların üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, caddedeki bazı araçlarda hasar oluştu. Binadaki yıkım çalışmasının gerekli tedbirler alınarak devam edeceği öğrenildi

Bina çevresi tedbir amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

“EKİPLERİMİZ HIZLICA GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ALMIŞTIR”

Otel binasında meydana gelen çökme olayına ilişkin Fatih Belediyesi açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada," Fatih Binbirdirek Mahallesi'nde daha önce kentsel dönüşüm amacıyla boşaltılan ve riskli bina olan otelin üst katında meydana gelen kısmi çökme meydana gelmiştir. Fatih Belediyesi ekiplerimiz hızlıca gerekli güvenlik tedbirlerini almıştır. Çevrede yaya ve araç güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemler alınmış olup, ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları ve kontrolleri devam etmektedir" denildi.