Fatih'teki bıçaklı kavgada 19 yaşındaki genç öldü: 10 gözaltı

Fatih'te 19 yaşındaki Ali Anzo'nun hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Olay, 4 Ağustos Salı günü saat 02.30 sıralarında Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. Sosyal medya üzerinden bilinmeyen nedenle tartışan iki grup, aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için buluştu.

Buluşma sırasında yeniden başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Anzo yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu olaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından, Bassam A. (20), Mahmut Nasır H. (18) ve Halıd A. (21) ise Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.