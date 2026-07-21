İstanbul Fatih'te 49 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih’te bir adresi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 42 kilo 450 gramı sıvı, 6 kilo 800 gramı ise katı halde olmak üzere toplam 49 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca aramalar esnasında 3 kilo 400 gram uyuşturucu katkı maddesi ile 3 adet hassas teraziye de el konuldu.

Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu"ndan adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.