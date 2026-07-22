İstanbul'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
22.07.2026 10:25
2 "organizatör" gözaltına alındı.
İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 taksi ve "şok ev" olarak kullanılan adreslerde 39 düzensiz göçmen yakalandı.
İstanbul’da polis ekiplerinin düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 2 taksi ve "şok ev" olarak kullanılan adreslerde toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 organizatör ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir istihbarat üzerine harekete geçti.
Fatih’te takibe alınan 2 ticari taksi adım adım izlendikten sonra operasyon başlatıldı.
Araçlara düzenlenen baskında, taksilerin içinde bulunan 9 düzensiz göçmen yakalanırken organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Taksilerde yapılan aramalarda ise 1 deniz botu ele geçirildi. Ekiplerin göçmen kaçakçılarına yönelik başlattığı soruşturma sürüyor.
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