İstanbul'da bir motosikletli, karşıdan karşıya geçen çocuğa vurup kaçtı

Kaza anı ise sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, annesiyle birlikte yolun karşısına geçtiği sırada annesinin elini bırakarak koşmaya başlayan kız çocuğuna hızla gelen motosikletlinin çarparak kaçtığı anlar yer aldı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız yerde hareketsiz kaldı. Motosiklet sürücüsü ise duraksamadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza , dün saat 11.30 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu, bir anda yola doğru koştu. O sırada sokaktaki diğer araçları sollayarak hızla ilerleyen motosikletli sürücü çocuğa çarptı.

