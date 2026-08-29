Oyun salonuna akrabadan silahlı saldırı
29.08.2026 09:25
Çevredekiler saldırgana müdahale etti.
Gaziosmanpaşa’da oyun salonu sahibine silahlı saldırı düzenleyen akrabası tutuklandı. İşletme sahibinin yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 21 Ağustos’ta Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Yürüyerek oyun salonunun önüne gelen şüpheli, belinden çıkardığı silahla işletme sahibine ateş etti.
Yaralanan işletme sahibi yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti.
Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı işletme sahibi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGAN AKRABASIYMIŞ
Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerin alan polis ekip, saldırının doğrudan oyun salonuna değil, işletme sahibine yönelik yapıldığını tespit etti.
Yapılan araştırmalarda şüphelinin, vurulan işletme sahibinin akrabası olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; şüphelinin akrabasının yanına yaklaşarak belindeki silahı çıkardığı, aniden ateş açtığı ve olayın hemen ardından çevredekilerin şüpheliye müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.
YASAL UYARI
GAZIOSMANPAŞA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIOSMANPAŞA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.