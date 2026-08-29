Oyun salonuna akrabadan silahlı saldırı

Yapılan araştırmalarda şüphelinin, vurulan işletme sahibinin akrabası olduğu belirlendi.

Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerin alan polis ekip, saldırının doğrudan oyun salonuna değil, işletme sahibine yönelik yapıldığını tespit etti.

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