Güngören'de 2 kargocuyu silahla yaralayan esnaf yakalandı

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. (35) ve D.T. (25) isimli kargo çalışanları ile H.K.(30) isimli esnaf arasında ödeme konusundaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tarışma sonrası T.D. ve D.T. iş yerinden ayrılırken, H.K. silahla peşlerinden gitti. Esnaf kargoculardan birini önce eliyle müdahale edip sonra da silahla yaraladı. İlk vurulan kargocu kaçarak bir iş yerine sığınırken, diğeri esnafla küfürlü tartışma yaşadı. O esnada arkadaşına yardıma gelen kargocu da bacağından vuruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan T.D. ve D.T. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kargocuların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 4 adet boş kovan bulundu.

Çalışmaların devamında şüpheli Zeytinburnu'nda olayda kullanılan tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.